In diesem Klassiker geht es um Freundschaft und Mut, um Inklusion und gesellschaftliche Spaltung.

Die Vorstadtkrokodile sind eine Bande, in die man nur nach einer waghalsigen Mutprobe aufgenommen wird. Hannes schafft das- doch stürzt dabei fast ab und die Gruppenmitglieder lassen ihn in dieser Situation fast alle im Stich und hauen ab. Daheim gibt es Ärger und Hannes hat im Hausarrest viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Zum Beispiel über den Nachbarsjungen im Rollstuhl: Kurt. Die beiden freunden sich an und Hannes will Kurt mit zu den Krokodilern neh-men- doch diese sind dagegen? Ein Junge im Rollstuhl? Der kann doch nichts mitmachen. Nach einiger Zeit aber wird Kurt akzeptiert und ausgerechnet er entdeckt ein Geheimnis: Kann es sein, dass die Funde in der Nähe des Bandenver-stecks die stadtweit gesuchte Diebesware ist? Und ist wirklich ausgerechnet ein Familienmitglied eines Krokodilers der Dieb? Jetzt ist guter Rat gefragt- denn die Krokodile werden entdeckt.

Das Stück musste in nur zehn möglichen Probenstunden erarbeitet werden und wurde einmalig in einer Schulturnhalle aufgeführt. Deshalb ist es stark gekürzt, und es wurde mit den vorhandenen Möglichkeiten ein einfaches Bühnenbild erstellt.

Ab 8 Jahren.