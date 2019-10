Die Wüstenblumen in concert

Entstanden aus einem Musikprojekt mit Geflüchteten und Kirchheimer Bürger*innen haben seit der Gründung vor sechs Jahren über 40 Musiker*innen aus aller Welt hier eine vorübergehende musikalische Heimat und Freunde in Kirchheim gefunden. Zusammen sind sie zu einer großen Familie geworden. Zahlreiche Auftritte, eine Film-Dokumentation über die Band, Studioaufnahmen, Radioreportagen und zahlreiche Interviews sprechen für sich.

Das Musikprojekt wurde vor zwei Jahren abgelöst durch die Wüstenblumen als eigenständige Band, deren Cover-Musik in sechs verschiedenen Sprachen eine interkulturelle Entdeckungsreise durch alle Facetten bekannter Genres wie Pop, Rock, Reggae, Hip Hop und Weltmusik mit Einflüssen aus 1000 und einer Nacht darstellt. Der Bandleader Sidi, ein in Oran/Algerien geborener leidenschaftlicher Perkussionist, schafft es auf beeindruckende Weise die internationalen musikalischen Einflüsse der Weltmusik mit klassischem Rock und Pop zu verbinden. Die charismatischen Sänger*innen Laura, Sabrina, Nina und Elyan ziehen das Publikum mit ihren außergewöhnlichen Stimmen in verschiedenen Sprachen in den Bann. Unterstützt werden sie von Sebi und Niko an den Gitarren, Elmar am Bass, Basti am Schlagzeug, Markus an der Trompete und Anja am Saxofon. Die Musiker*innen entführen das Publikum in eine zauberhafte Welt, die die Seele zu berühren weiß und die Herzen beflügelt. Sie bezeichnen sich selbst als „die ganze Welt in einer Band“, und die Einflüsse aus Frankreich, Ägypten, Algerien, Italien, Kroatien, dem Irak, Deutschland und dem englischsprachigen Raum geben ihnen Recht und eröffnen eine Welt völlig anderer, eigener musikalischer Interpretationsmöglichkeiten.