Die Wahre Liebe ist in der Suppe untergegangen

Kommen Sie mit, zu den Ursprüngen des Tangos am Anfang des 20. Jahrhundert. Lassen sie sich verführen von einem Tangosänger, wie Sie es noch nie erlebt haben. Genießen Sie diese Musik der Unterwelt von Buenos Aires, entstanden in den engen Gassen der Mietkasernen, wo Ganoven, Prostituierte und Diebe Tür an Tür lebten.Hören Sie die hemmungslose Lyrik von Menschen voller Leidenschaft, Liebesschmerz, Ironie und Witz.Diese Veranstaltung ist nicht zu empfehlen für Jugendliche unter 16 Jahre und auch nicht für Moralisten.