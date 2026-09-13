Die Wahrheit über den Froschkönig

Endlich erfahren wir, was uns die Brüder Grimm alles über den Froschkönig verschwiegen haben!

Wie wurde der Frosch zum Frosch? Was erlebte er, bevor er in den Brunnen der Prinzessin kam? Was isst der Frosch eigentlich - und wie entkam er zum ersten Mal einem hungrigen Storch? Das Grimmsche Märchen erscheint bei Achim Sonntag in neuem Gewand: originell, witzig, temporeich und mit allergrößter Spielfreude vorgetragen.