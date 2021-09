Die Wahrheit über Hänsel und Gretel nach Hans Traxler für alle ab 10 Jahren Johanna Metzler ist gestresst:

Ihre Großmutter Thekla, die Chefin der Firma Metzler Lebkuchen und Feingebäck GmbH, hat sie beauftragt, im Wald „Hänsel und Gretel“ als Theaterstück aufzuführen, um Werbung für das Familienunternehmen zu machen. Eine ohnehin chaotische Probe mit der Schauspieltruppe wird unterbrochen von Herrn Ossegg – einem verschrobenen älteren Herrn und Märchenforscher, der etwas von der Wahrheit über Hänsel und Gretel erzählt, bevor er im Wald verschwindet. Als sich immer mehr seltsame „Zufälle“ häufen, und auch noch die panische Frau Ossegg mit einer Polizistin im Schlepptau aufkreuzt, die glaubt, ihrem Mann sei etwas zugestoßen, entscheidet die Truppe, der Sache selbst auf den Grund zu gehen: Was hat es mit dem Mord auf sich, von dem der Märchenforscher gesprochen hat? Was hat das mit Thekla Metzler zu tun? Und warum benimmt sich die Schauspielerin Romy so merkwürdig?

Begleitet uns in den Hexenwald beim Hölzer See und kommt mit uns der Wahrheit auf die Spur: Der Wahrheit über Hänsel und Gretel. Auf den Weg in den Wald macht sich mit Ihnen das DAT Ensemble, das aufgrund des Talents und Engagements seiner Mitglieder eine Leistungsförderung der Stadt BB erhält: S. Kascar, B. Scheltdorff-Dettlinger, J. Hammerl, D. Gnass, R. Kynast, M. Dannecker, E. Holder, S. Bornmann, A. Held, H. Sippl-Held Tickets: https://boeblingen.reservix.de/p/reservix/group/367022 oder spontan an der Abendkasse Start des Theaterspaziergangs: Fischerhütte am Hölzersee bei Magstadt Weitere Termine: 26.9., 2., 8., 9., 10., 16 und 17.10.2021