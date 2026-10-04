"Die Wahrheit - von den Vorteilen, sie zu verschweigen, und den Nachteilen, sie zu sagen (La vérité)"

"Wenn die Leute aufhören, sich zu belügen, gäbe es kein einziges Paar mehr auf Erden.

In gewisser Hinsicht wäre das das Ende der Zivilisation". Darum meidet Vincent die Wahrheit, denn er hat seit Monaten ein Verhältnis mit Alice, der Frau seines besen Freundes Paul. Die bekommt jedoch mit den Lügen zusehends Schuldgefühle. Als Paul den Verdacht äußert, dass Alice ihn betrügt, beginnt Vincent zu zweifeln. Hat Alice doch geplaudert? Und ahnt seine Frau Sophie etwas?

Florian Zeller hat mit "Die Wahrheit (La vérité)" eine hinreißende, hinterhältige Komödie geschrieben, die mit pointierten Dialogen und überraschenden Wendungen die Handlung vorantreibt. Wenn man glaubt, die Wahrheit zu kennen, wird sie unvermittelt auf den Kopf gestelt. Bis zum Schluss!