Die Wahrheit - Von den Vorteilen, sie zu verschweigen, und den Nachteilen, sie zu sagen (La vérité).

Zwei Paare, seit Jahren befreundet. Nur betrügt Vincent seinen Freund Paul mit dessen Frau Alice. Und belügt aus Liebe seine Frau Sophie. Aber was wissen Alice, Sophie und Paul? Ein raffiniertes Spiel von Lüge und Wahrheit.

„Wenn die Leute aufhören, sich zu belügen, gäbe es kein einziges Paar mehr auf Erden. In gewisser Hinsicht wäre das das Ende der Zivilisation.“ Darum meidet Vincent die Wahrheit, denn er hat seit Monaten ein Verhältnis mit Alice, der Frau seines besten Freundes Paul. Die bekommt jedoch mit den Lügen zusehends Schuldgefühle. Als Paul den Verdacht äußert, dass Alice ihn betrügt, beginnt Vincent, zu zweifeln. Hat Alice doch geplaudert? Und ahnt seine Frau Sophie etwas?

Florian Zeller hat mit Die Wahrheit eine hinreißende, hinterhältige Komödie geschrieben, die mit pointierten Dialogen und überraschenden Wendungen die Handlung vorantreibt. Wenn man glaubt, die Wahrheit zu kennen, wird sie unvermittelt auf den Kopf gestellt. Bis zum Schluss!