Im Zentrum der Geschichte steht das einfache Dasein des Menschen – seine Gedanken und Gefühle, sein Tun, sein Schicksal.

Eines Morgens, in den Bergen, schließt eine unsichtbare Wand die Erzählerin ein. Der Daseinskampf fordert ihr die extremsten, hellsten und dunkelsten Gefühle ab und führt sie zu etwas ebenso Neuem wie Ursprünglichem. Die Inszenierung erzählt vom Phänomen eines wiedergefundenen Bewusstseins!

Nach dem gleichnamigen Roman von Marlen Haushofer,

bearbeitet von Christiane Wolff

Besetzung: Inga Kolbeinsson

Den Auftakt bildet ein Rätsel. Im Zentrum der Geschichte jedoch steht das einfache Dasein des Menschen – seine Gedanken und Gefühle, sein Tun, sein Schicksal. Eines Morgens, in den Bergen, schließt eine unsichtbare Wand die Erzählerin ein. Sie sieht sich einer unfassbaren Herausforderung gegenüber: dem Überleben in der Natur, isoliert, allein mit einem Hund, einer Jagdhütte und einem Stück Land. Der Daseinskampf fordert ihr die extremsten, hellsten und dunkelsten Gefühle ab und führt sie zu etwas ebenso Neuem wie Ursprünglichem. Jenseits der alltäglichen Ablenkung öffnet sie sich allen Veränderungen und saugt das Hier und Jetzt so intensiv auf wie nie. Diese Inszenierung erzählt vom Phänomen eines wiedergefundenen Bewusstseins – vom Weg aus dem Burn-out in die Pracht der Einsamkeit! Marlen Haushofers 1963 erschienener, außergewöhnlicher Roman musste Jahrzente auf seinen Erfolg warten. Er wurde 2012 Grundlage für einen viel beachteten Film. Mit der Inszenierung 2015 stellte sich Christiane Wolff einer besonderern Herausforderung: DIE WAND kam als erstes Solostück auf die Bühne des Theatersommers. Das Stück lief über die ganze Spielzeit in ausverkauften Vorstellungen.

Stadt denken unter freiem Himmel

Mit „Stadt der Träume“ und „Die Wand“ begibt sich der Theatersommer auf eine spannende Forschungsreise: Die beiden Inszenierungen setzen sich auf theatralisch-humorvolle und poetische Weise mit unserem städtischen Leben auseinander. Das Freilichttheater als Rahmen verstärkt die Wirkung beider Stoffe auf ganz besondere Weise zu einem neuen, intensiveren Theatererlebnis.

Eine weitere interessante Komponente erhält das Theaterprojekt durch die unterschiedlichen inszenatorischen Handschriften der beiden Regisseure und künstlerischen Leiter des Theatersommers, Christiane Wolff und Peter Kratz.