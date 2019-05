Die Neuinszenierung 2019 wagt eine markante Verschiebung der Akzente und bringt definitiv neue Energie ins Geschehen. Klassiker und Experiment verbinden sich durch typische Theatersommer-Magie zum wuchtigen, intensiven Gartenbühnenerlebnis – gewürzt mit viel Spielwitz und befreiendem Lachen, ganz im Sinne des Autors Hesse.

DER STEPPENWOLFF

von Hermann Hesse

in der Bearbeitung von Joachim Lux

Aufführungsrechte: Suhrkamp Verlag Berlin

Inszenierung: Peter Kratz

Kostüme: Michael S. Kraus

Bühne: Enno Craiss

Regieassistenz: Ruth Süpple

Mit: Tina Eberhardt, Bernadette Hug, Andreas Klaue

Premiere (Wiederaufnahme): Mittwoch, 26. Juni 2019, weitere Vorstellungen bis Fr. 19. Juli 2019 (siehe Spieltermine)

Nur für Verrückte: Dies zeitlos hintersinnige Motto meißelte Hermann Hesse gleichsam ans Eingangsportal seiner Erzählung Der Steppenwolf. Deren titelgebender, wild gespaltener Hauptheld Harry Haller sollte zu einer der großen literarischen Figuren der Moderne aufsteigen, seine Aufzeichnungen zum modellartigen Psychogramm des Heute-Menschen. Karriere hat Harry Haller auch im Theatersommer bereits gemacht, in der einzigen von Hesses Erben genehmigten, nah an den Originaltext angelehnten Bühnenfassung. Aufbauend auf der Idee der Teilung des Helden in zwei Figuren – den Schriftsteller Haller und Harry, sein antibürgerliches Spiegelbild – wagt nun die Neuinszenierung 2019 eine markante Verschiebung der Akzente und bringt definitiv neue Energie ins Geschehen. Zum einen wird die Rebellion weiblich, mit allen Konsequenzen. Es sind jetzt Mann und Frau, die hier in raffinierter Weise mit- und gegeneinander operieren.

An der Seite von Andreas Klaue steht, als Hallers provokante weibliche Egohälfte und „Steppenwölfin“, die zweifach mit dem Darstellerpreis der Schauspielbühnen Stuttgart ausgezeichnete Tina Eberhardt. Der Auftritt dieses vereinten weiblich-männlichen „Ich“ schlägt auch neue Funken in den Beziehungen zu den übrigen Akteuren. Hinzu kommt: Die eigens für die Inszenierung komponierte Musik von John King begleitet zentrale Passagen live und spielt dadurch noch sinnfälliger ins Geschehen hinein. So verbinden sich Klassiker und Experiment durch typische Theatersommer-Magie zum wuchtigen, intensiven Gartenbühnenerlebnis – gewürzt mit viel Spielwitz und befreiendem Lachen, ganz im Sinne des Autors Hesse.