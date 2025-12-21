Die Wanze - Kinder- und Familienstück

Insektenkrimi nach dem Buch von Paul Shipton.

Die Wanze

Muldoon ist eigentlich ein kleiner Käfer, aber alle nennen ihn „Wanze“, weil er im Insektengartenreich als Privatdetektiv arbeitet. Und heute hat er es mit einem richtig großen Fall zu tun, einer unglaublich komplizierten Geschichte wo es um Ameisen, eine abgesetzte Königin, Wespen, eine Stubenfliege und zwei Regenwürmer geht, um gemeine Umsturzpläne, rasante Verfolgungen, um Clarissa, die Ameise mit der goldenen Stimme, um Bedrohungen und gefährliche und verschlagene Verbrecher und natürlich den Helden Muldoon. Die Insekten können sich glücklich schätzen, dass, wenn Gefahr droht, ihnen ein mit allen Wassern gewaschener Detektiv zur Seite steht und am Ende das Gute obsiegt. – Und Wanze Muldoon spielt hier nicht nur sich selber, sondern alles was im Garten 6 oder 8 Beine hat. Ein Insektenkrimi für Kinder und die ganze Familie.

Mit Michael Del Coco

Regie Gunter Heun

Bühne und Kostüme Katharina Schweizer

Musik Alexander Martin

Regiassistenz Anna-Carina Pilzecker

Soufflage Antonia Eisenmenger