Wanze Muldoon, eigentlich ein Käfer, spürt mit seinem feinen Instinkt des Privatdetektivs, dass sich irgendetwas Bedrohliches im sonst so friedlich wirkenden Garten zusammenbraut. Dabei ist es doch nicht ungewöhnlich, dass hin und wieder Insekten spurlos verschwinden.

Doch spätestens mit seiner Entführung ins Ameisennest und dem geheimen Auftrag der Ameisenkönigin, Abtrünnige ihres Volkes auszuspionieren, wirkt der sonst so coole Detektiv alarmiert: Die Sache nimmt immer größere Dimensionen an und fordert den ganzen Käfer – hinter all dem scheint ein umfassender Plan zu stecken! Oder hängen die beunruhigenden Vorgänge doch nur mit dem Gift zusammen, mit dem der Mann aus dem Haus seine Pflanzen besprüht? Welche Rolle spielen eigentlich die Wespen und wie kommt die Spinne ins grausame Spiel um Tod oder Leben?

Ein spannender Krimi über düstere Machenschaften, Manipulation, Umsturz und Revolte aus ungewöhnlicher Perspektive und mit viel Witz erzählt.

Regie Karin Eppler || Ausstattung Vesna Hiltmann

Mit David Liske · Stefanie Klimkait

Premiere am 30. Oktober 2020, Tonne ➁

Dauer: ca. 70 Min., keine Pause