Wanze Muldoon ist ein Schnüffler, wie er im Buche steht. Oder im Fernsehkrimi mitspielt: lässig, verschlagen, erfolgreich und durch nichts zu erschüttern.

Gerade hat er die mörderische Spinne ausgeschaltet und schlürft seinen Lieblingsdrink auf seinem Stammplatz in Dixies Bar, als plötzlich die Erde zu beben scheint: Ein Igel stürzt durch die Rhabarberblätter, taumelt mitten hinein in die Feierabendstimmung der voll besetzten Kneipe – und fällt tot um. Unter den Krabblern macht sich Ratlosigkeit breit. Da taucht die kleine Flohdame Netta auf. Offensichtlich hat sie auf dem Igel gelebt und war dabei, als ihm was auch immer zugestoßen ist. Doch ebenso offensichtlich ist Netta als Zeugin zunächst keine große Hilfe: Völlig verstört, blickt sie nur starr vor sich hin und kann – oder will? – sich an nichts mehr erinnern. Für Wanze Muldoon steht außer Frage: Dies ist sein neuer Fall.