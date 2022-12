Der Faszination der Lüge ist Michael, der Protagonist in Florian Zellers umjubeltem Stück „Die Wahrheit“ ganz und gar erlegen. Der notorische Lügner glaubt, sein Doppelleben perfekt im Griff zu haben. Umso erschreckender ist es für ihn, als er erfahren muss, dass nicht nur er, sondern auch die Menschen in seinem nächsten Umfeld -seine Frau, seine Geliebte und sein bester Freund -es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen und ihn raffiniert hinters Licht führen. Was ist eigentlich wahr? Und: Wer hat wann und warum gelogen?

Diese und ähnliche Fragen stellen sich in dem temporeichen, verführerisch doppeldeutigen Beziehungsstück nicht nur Michael und seine Gegenspieler, sondern auch die Zuschauer. Diese blendende Zeitgeistkomödie verspricht einen vergnüglichen Theaterabend voll abgründiger Überraschungen!

Unter der Regie von Cordula Polster und Nici Neiss spielen Barbara von Münchhausen,

Annette Mayer, Sven-Olaf Denkinger und Momme Mommsen. Regieassistenz Karin Urban.