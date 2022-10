Swing-Balboa-Party

SwingKultur lädt nach langer Zeit wieder zu einer Party ein und im Mittelpunkt steht Balboa – neben Lindy Hop und Shag eine der drei Hauptformen der Swingtänze.

„Achim Bohlenders Swingtett“ bringt Euch zum Tanzen und Schwitzen. Denn er hat sich mit seiner Klarinette ganz der Swingmusik der 30er Jahre verschrieben. Das Repertoire umfasst neben den Standards auch weniger bekannte Kompositionen wie Fine and Dandy, African Tempo, Be Deedle Dee Doo, Softly as in a Morning Sunrise, Rachel`s Dream, Pee Wee’s Blues. Die Band swingt im Kollektiv und bei den Feature-Stücken beweisen sich dann auch die anderen Mitglieder seines passend zusammen-gestellten Swingtetts. Viele Unisono-Passagen mit Klarinette, Gitarre, Bass und Piano lassen gar keinen Zweifel darüber aufkommen, dass es sich hier um eine qualitativ hoch im Kurs stehende Truppe handelt.