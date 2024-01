Im berühmten Orientexpress geschieht ein Mord. Gut, dass der renommierte Detektiv Hercule Poirot an Bord ist, um dem Täter auf die Schliche zu kommen. Verdächtigt werden alle Passagiere. Und der Mörder könnte jederzeit wieder zuschlagen. Doch der Schlüssel zur Lösung des Falls liegt nicht bei den potentiellen Tätern, sondern beim Opfer...

Eine Fahrt im Orientexpress beginnt, in der unser Verständnis von Moral auf eine völlig neue Ebene gehoben wird. "Mord im Orientexpress" nach Agatha Christie ist ein Krimi, der die Frage aufwirft, was falsch und was richtig ist. Und ob es das überhaupt gibt?

Gespielt vom Theaterensemble der Verfassten Studierendenschaft der Hochschule der Medien – mit und ohne Theatererfahrung, aber alle mit Spaß am gemeinsamen Theaterspiel. Vom klassischen Shakespeare bis zum modernen Gorky führt das Ensemble jedes Semester ein Bühnenstück auf und übernimmt dabei alles, was dazu gehört: Requisite, Licht, Maske, Kostüm und natürlich die Inszenierung. Im Fokus steht dabei, dass sich jede*r individuell ausprobieren darf, neue Erfahrungen sammelt und alle gemeinsam eine gute Zeit haben.

Lassen Sie sich vom Theaterensemble der Verfassten Studierendenschaft der Hochschule der Medien Stuttgart begeistern und statten Sie uns einen Besuch im Theaterstück "Mord im Orientexpress" ab.

(Autor: Agatha Christie, für die Bühne bearbeitet von: Ken Ludwig, ins Deutsche übersetzt von: Michael Raab)