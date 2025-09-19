Die Weißen und die Pinken

Kulturwerk Stuttgart Ostendstraße 106 A, 70188 Stuttgart

Improvisationstheater mit der Wilden Bühne, moderiert von Crazy Carina und Magic Meike

Hier ist jede Szene ungeprobt, unvorhersehbar und voller Überraschungen - eine Premiere, bei der Sie als Zuschauer:in Regie führen. Per Zuruf bestimmen Sie mit und lassen so einzigartige Geschichten entstehen. Alles ist dabei: ergreifende Tragödien, humorvolle Opern, verbale Verbiegungen und Augenblicke voll grandioser Poesie! Lassen Sie sich mitreißen und entscheiden Sie selbst über glorreiche Tops oder glanzvolle Flops des Weißen oder des Pinken Teams.

„Schalte den Intellekt aus und heiße die Phantasie willkommen, sie wird Dich an Orte führen, die Du nie zuvor gesehen hast!“

(Keith Johnstone)

