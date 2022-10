Professor Frank Nonnenmacher referiert und liest zum Thema „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ im Nationalsozialismus.

Nach anschließender Diskussion portraitieren und gedenken die Demokratiebegleiter/-innen vom Sozialunternehmen Neue Arbeit dreier Stuttgarter Opfer, die als solche von den Nationalsozialisten verfolgt wurden.

Die Veranstaltung findet im Rahmen von „30 Tage im November“ statt. Eine Initiative, die es sich in einer von Kriegen, sozialen Verwerfungen und der Klimakrise geprägten Gegenwart zum Auftrag gemacht hat, Wissen und Werte zu vermitteln. Diese sollen befähigen, Frieden, Demokratie und Freiheit immer wieder neu zu fordern, zu bewahren und die Allgemeinen Menschenrechte zu verteidigen. Bisher haben sich über 230 zivilgesellschaftliche Organisationen zusammengeschlossen und laden zwischen dem 27. Oktober und dem 4. Dezember 2022 zu mehr als 140 Veranstaltungen in Stuttgart, Ludwigsburg, Tübingen, Köln und an vielen anderen Orten ein.

www.30tageimnovember.de

