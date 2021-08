Die Weidenkugel

Flechten mit Weiden, ein Deko-Objekt für das Haus oder den Garten

Vor Gräser gelegt oder in einer Schale haben sie einen hübschen Blickfang. Zur Adventszeit sieht die Kugel mit einer Lichterkette sehr apart aus. Ursula Weissert-Hartmann ist Flechtwerkgestalterin und führt uns in die Flechtkunst ein. Ihre Kunstwerke waren auf der BUGA 2019 in Heilbronn zu sehen.

Verbindliche Anmeldung bis spätestens 16. Juli 2021

bei Ute.Pfeil@web.de oder Telefon: 07143 25890.

Bitte an diesem Abend bezahlen, und bringen Sie bitte die Kursgebühr passend mit. Sie benötigen eine scharfe rebschere