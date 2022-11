Die Weihnachtsbäckerei - Das Musical

„Die Weihnachtsbäckerei ist ein Synonym. Sie steht für eine freud- und liebevolle Vorweihnachtszeit im Kreise der Familie. Wir erzählen daher die Geschichte einer ganz normalen Familie in der Vorweihnachtszeit, die in einem kleinen Dorf lebt. Wir zeigen in diesem Musical alle Facetten der Vorweihnachtszeit – nur Heiligabend lassen wir aus, denn unser Musical soll die Vorfreude auf den eigenen Heiligabend zu Hause steigern.“ So beschreibt Autorin Hannah Kohl das Musical, das sie zusammen mit Martin Lingnau geschaffen hat. Im Zusammenspiel mit Rolf Zuckowskis einzigartigem Repertoire und weiteren beliebten Weihnachtsliedern, entstand so das perfekte Erlebnis für die ganze Familie. Von ganz klein bis ganz groß – jeder fühlt sich wohl in der heimischen Weihnachtsbäckerei der drei Geschwister.

Einlass ab 13.30 Uhr