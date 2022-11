Generationen von Kindern sind mit Rolf Zuckowskis Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ aufgewachsen.

Vor drei Jahren entstand aus diesem und anderen Liedern von Rolf Zuckowski das Musical „Die Weihnachtsbäckerei“, das im Dezember 2019 auch in der Heilbronner Harmonie das Publikum begeisterte. Nun geht die Geschichte um Jonas, Paul, Emily, Hund Muffin und ihrem Weihnachtsabenteuer in eine neue Runde.

„Die Weihnachtsbäckerei ist ein Synonym. Sie steht für eine freud- und liebevolle Vorweihnachtszeit im Kreise der Familie. Wir erzählen daher die Geschichte einer ganz normalen Familie in der Vorweihnachtszeit, die in einem kleinen Dorf lebt. Wir zeigen in diesem Musical alle Facetten der Vorweihnachtszeit – nur Heiligabend lassen wir aus, denn unser Musical soll die Vorfreude auf den eigenen Heiligabend zu Hause steigern.“ So beschreibt Autorin Hannah Kohl das Musical, das sie zusammen mit Martin Lingnau geschaffen hat. Im Zusammenspiel mit Rolf Zuckowskis einzigartigem Repertoire und weiteren beliebten Weihnachtsliedern, entstand so das perfekte Erlebnis für die ganze Familie. Von ganz klein bis ganz groß – jeder fühlt sich wohl in der heimischen Weihnachtsbäckerei der drei Geschwister.

Als ihre Eltern wegen eines Schneetreibens nicht nach Hause kommen können, sind die drei Geschwister Jonas, Paul und Emily auf sich allein gestellt, um die heimische Weihnachtsbäckerei ins Leben zu rufen, da am nächsten Morgen die Großeltern erwartet werden. Natürlich ist der Kühlschrank leer, das Rezept verschwunden und kein Geld im Haus. Daher müssen sich die Geschwister so einiges ausdenken, um an ihr Ziel zu gelangen. Zusammen mit ihrem Hund Muffin stürzen sie sich ins Abenteuer, auf dem ihnen ihre Nachbarin Frau Schnitzenbacher hin und wieder in die Quere kommt und so manche Überraschung nicht ausbleibt.

Werden sie es schaffen, ihre Eltern mit wunderbaren Keksen zu überraschen? Oder werden sie sich im Wald auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt verlaufen? Weshalb ist ihnen unentwegt Frau Schnitzenbacher auf den Fersen? Und wo ist Muffin schon wieder abgeblieben?