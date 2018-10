Der Plätzchennotruf 2412 hilft bei angebrannten Plätzchen, vergessenen Rezepten u. gestressten Eltern. Kein Wunder, dass der Plätzchennotruf-bäcker Alfons Zuckerwatte, vor Weihnachten alle Hände voll zu tun hat. Als dann ein dringender Plätzchen-Notruf eingeht, passiert Alfons Zucker-watte etwas, was ihm noch nie passiert ist: Er kann nicht liefern! Ausgerechnet Herzplätzchen hat er nicht mehr... „Die Weihnachtsbäckerei“ ist ein märchenhaftes Stück über die besinnlichen u. hektischen Momente in der Vorweihnachtszeit. Das Singen des Lieds "In der Weihnachtsbäckerei" darf dabei nicht fehlen.