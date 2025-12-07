Die Weihnachtsgans Auguste

Erzähltheater mit Puppenspiel.

Die Gans, die Vater Löwenhaupt für den Festtagsbraten gekauft hat, soll bis Weihnachten in einer Kiste im Kartoffelkeller ihr Quartier haben. Die drei Kinder versorgen das Gänschen und taufen es Gustje. Gustje geht es nicht schlecht im Keller. Nur der kleine Peter ist ganz anderer Meinung. Und wer triumphiert? Natürlich die Guste – sonst wäre dies keine vergnügliche Weihnachtsgeschichte.