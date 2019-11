Die Weihnachtsgeschichte

Mit dem PINA BUCCI TEATRO aus Horb, frei nach dem Lukasevangelium für Kinder ab 4 Jahren und Familien. Figurentheater, Schauspiel, lebendige Kulissen und Weihnachtslieder zum Mitsingen stimmen uns auf die Weihnachtszeit ein.

Vor vielen Jahren lebte in der kleinen Stadt Nazaret eine junge Frau. Ihr Name war Maria. Maria hatte einen jungen Mann sehr lieb, sein Name war Josef. Eines Tages hatte Maria ein wunderbares Erlebnis. Sie hörte eine Stimme, die sagte: „Maria, ich begrüße dich, hab keine Angst! Du wirst bald ein Kind bekommen, einen Sohn, er soll Jesus genannt werden“...

Wir spielen und singen von Engeln, von der Reise durch die Wüste und Ankunft in Bethlehem. Die Suche nach einer Herberge, die Entdeckung des Weihnachtsstern, die Begegnung mit Hirten und Schafen, das Erlebnis der Geburt des Christuskinds.