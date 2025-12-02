Die Weihnachtsgeschichte

Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen Dieselstrasse 26, 73734 Esslingen am Neckar

Vor vielen vielen Jahren lebte in der kleinen Stadt Nazareth eine junge Frau. Ihr Name war Maria. Maria hatte einen jungen Mann sehr lieb, sein Name war Josef.

Eines Tages hatte Maria ein wunderbares Erlebnis: Sie hörte eine Stimme, die sagte: "Maria, ich grüße dich, hab keine Angst! Du wirst bald ein Kind bekommen, einen Sohn, er soll Jesus genannt werden ...."

Der sympathische Esel Pippo nimmt die Zuschauer mit durch die Geschichte. Die Kinder erleben die abenteuerliche Reise durch die Wüste und die vergebliche Suche nach einer Unterkunft in Bethlehem. Dort steht den Reisenden nur ein Stall zur Verfügung, wo Maria das Christuskind zur Welt bringt. Und obwohl das Kind in einem Stall zur Welt kommen muss, gibt seine Geburt den Menschen Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Info

Kulturzentrum Dieselstraße, Foto: Eric Hoellisch
Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen Dieselstrasse 26, 73734 Esslingen am Neckar
Kinder & Familie, Theater & Bühne
Google Kalender - Die Weihnachtsgeschichte - 2025-12-02 09:00:00 Google Yahoo Kalender - Die Weihnachtsgeschichte - 2025-12-02 09:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Die Weihnachtsgeschichte - 2025-12-02 09:00:00 Outlook iCalendar - Die Weihnachtsgeschichte - 2025-12-02 09:00:00 ical
Google Kalender - Die Weihnachtsgeschichte - 2025-12-03 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Die Weihnachtsgeschichte - 2025-12-03 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Die Weihnachtsgeschichte - 2025-12-03 11:00:00 Outlook iCalendar - Die Weihnachtsgeschichte - 2025-12-03 11:00:00 ical
Google Kalender - Die Weihnachtsgeschichte - 2025-12-03 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Die Weihnachtsgeschichte - 2025-12-03 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Die Weihnachtsgeschichte - 2025-12-03 15:00:00 Outlook iCalendar - Die Weihnachtsgeschichte - 2025-12-03 15:00:00 ical

Tags