Die Weihnachtsgeschichte

Vor vielen vielen Jahren lebte in der kleinen Stadt Nazareth eine junge Frau. Ihr Name war Maria. Maria hatte einen jungen Mann sehr lieb, sein Name war Josef.

Eines Tages hatte Maria ein wunderbares Erlebnis: Sie hörte eine Stimme, die sagte: "Maria, ich grüße dich, hab keine Angst! Du wirst bald ein Kind bekommen, einen Sohn, er soll Jesus genannt werden ...."

Der sympathische Esel Pippo nimmt die Zuschauer mit durch die Geschichte. Die Kinder erleben die abenteuerliche Reise durch die Wüste und die vergebliche Suche nach einer Unterkunft in Bethlehem. Dort steht den Reisenden nur ein Stall zur Verfügung, wo Maria das Christuskind zur Welt bringt. Und obwohl das Kind in einem Stall zur Welt kommen muss, gibt seine Geburt den Menschen Hoffnung auf eine bessere Zukunft.