Die Weihnachtsgeschichte

Vorstadttheater Tübingen Katharinenstraße 28, 72070 Tübingen

Figurentheater, Schauspiel, lebendige Kulissen und Weihnachtslieder zum Mitsingen stimmen uns auf die Weihnachtszeit ein.

Die Kinder werden immer wieder in die Handlung mit einbezogen. Vor vielen vielen Jahren lebte in der kleinen Stadt Nazareth eine junge Frau. Ihr Name war Maria. Maria hatte einen jungen Mann sehr lieb, sein Name war Josef. Eines Tages hatte Maria ein wunderbares Erlebnis: Sie hörte eine Stimme, die sagte: „Maria, ich grüße dich, hab keine Angst! Du wirst bald ein Kind bekommen, einen Sohn , er soll Jesus genannt werden“... Der sympathische Esel Pippo nimmt die Zuschauer mit durch die Geschichte.

Kinder & Familie, Theater & Bühne
