Die Well-Brüder - Bayern unplugged

"Die bairische Variante" Die Brüder Stofferl, Michael und Karl Well besingen Bayern und den Rest der Welt.

Mit vertrauten musikalischen Klängen und satirisch-scharfen Texten sind sie das vermeintlich gemütliche Gewand für die Abrechnung mit der politischen Klasse. Sie singen an gegen Stumpfsinn und Populismus und setzen den immer neuen Mutationen ihre eigene Antwort entgegen: die Bairische Variante, nonkonform, satirisch und stets humorvoll. Well played!