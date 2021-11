Die Welt aus der Vogelperspektive

Die Welt sieht von oben anders aus, oftmals beeindruckender und manchmal sogar noch schöner. Mittels eines Quadrokopters ergeben sich auch für Amateure neue, atemberaubende Möglichkeiten der Foto- und Videografie.

Diese für uns "Fußgänger" neue Perspektive eröffnet spektakuläre Ansichten. Neben der Fotografie von oben, ermöglicht vor allem die Videografie durch selbst gesteuerte Flugbewegungen, faszinierende und räumlich wirkende Eindrücke von Landschaften und Sehenswürdigkeiten.

Nach einer kurzen technischen Einführung in das Thema und damit verbundene rechtliche Erläuterungen, führt uns diese Live-Multimedia-Schau durch das südliche Deutschland, nach Island, Schottland, Frankreich, Italien, Slowenien, Kreta, in die Türkei (Kappadokien), auf die Kanarischen Inseln (Fuerteventura und Lanzarote), in die Karibik (Guadaloupe und Martinique) sowie auf die wunderschöne Insel La Réunion.