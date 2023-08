Die Welt der schönen Müllerin

Wir laden Sie ein zu einem außergewöhnlichen, hochkarätigen und mehrstündigen Konzert- und Kulinarikerlebnis. Tauchen Sie ein in den Kosmos der Schönen Müllerin.

Star-Tenor Julian Prégardien hat ein exklusives Paket geschnürt, das beim Hohenloher Kultursommer Premiere feiert. Seien Sie dabei, wenn im Berliner Salon vor 200 Jahren eine Gruppe von jungen Freunden rund um die Gastgeberin Hedwig von Staegemann und die von drei Männern gleichzeitig umworbene Luise Hensel ein Liederspiel erfinden, aus der in Folge die Gedichtsammlung „Die schöne Müllerin“ von Wilhelm Müller entsteht. Gemeinsam mit dem Sindelfinger Lied-Missionar Johannes Held hat Julian Prégardien für den SWR ein Hörspiel produziert, dass in der Jagstmühle erstmals live aufgeführt wird. Danach laden wir Sie ein auf die Jagstinsel zu einer musikalisch-szenischen Einführungswanderung. Während Klarinette und Gitarre in die musikalische Welt Franz Schuberts einführen, begleiten wir einen jungen Müllerburschen dabei, wie er voller Tatendrang aufbricht, sich Hals über Kopf verliebt und am Ende aus Enttäuschung ins Wasser geht. Weil Herzschmerz und Wandern hungrig machen bieten wir Ihnen dann einen kulinarischen Höchstgenuss, zubereitet vom Team des Gourmetrestaurants der Jagstmühle.Und zum Abschluss singt Julian Prégardien im Jagstblick-Saal den originalen Liedzyklus von Franz Schubert, begleitet von Daniel Heide an einem historischen Hammerflügel. Unser Motto „Musik ganz nah“ wird damit geradezu spürbar und das Umfeld der Jagstmühle wird zur Originalszenerie der Schönen Müllerin.

Studierende der Liedklasse Prof. Götz Payer / Musikhochschule Stuttgart

Szenische Konzerteinführung

Mario Pagliarani: Die kleine schöne Müllerin

N.N. - ein Müllerbursche (Schauspieler) / Paolo Sartori Klarinette / Giuseppe Menutti Gitarre

(in Kooperation mit dem Festival La Via Lattea, Tessin)

Genuss-Dinner

Franz Schubert: Die Schöne Müllerin

Julian Prégardien Tenor / Daniel Heide Hammerklavier