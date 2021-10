Die Welt ist eine schmale Brücke - mit Asamblea Mediterranea

Seit knapp einem Jahr arbeiten engagierte Ludwigsburger*innen unterschiedlicher Alter, Religionszugehörigkeit, Beruf und kultureller Hintergrund zusammen, um dieses einzigartige Konzert vorzubereiten. Sie erzählen Abschnitte ihrer ganz persönlichen Lebensgeschichte und machen ihre Erzählungen durch Musik fühlbar. Im Laufe des Prozesses sind die Teilnehmer zu Schauspielern und Sängern geworden, die aus eigener Perspektive das Drama ihres Lebens aufführen.

Sie werden vom Musikensemble Asamblea Mediterranea begleitet. Das Oktett hat sich ursprünglich auf jüdische Musik spezialisiert, ist aber durch die musikalische Bandbreite seiner Mitglieder die ideale Besetzung für dieses besondere Projekt. Das Ensemble wird von den Gastsolisten Serpil Aktas (Gesang & Baglama) und Mazen Mohsen (Gesang & Oud) unterstützt.

Wir freuen uns sehr, dass unser Konzert gerade in dem Jahr stattfindet, in dem 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland gefeiert wird. Denn die jüdische Geschichte macht deutlich, wie gefährlich Vorurteile, Intoleranz und Rassismus sein können. Sie zeigt ebenso das enorme Potenzial einer offenen Gesellschaft, die kulturelle und religiöse Vielfalt schätzt. Es ist uns daher eine besondere Freude und Ehre, dass die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg, vertreten durch Vorstandsmitglied Michael Kaschi, offizieller Kooperationspartner unseres Projekts ist.

BEGINN: 19:00