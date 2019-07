Die Welt steht Kopf?

Du magst Überraschungen und nimmst gerne neue Blickwinkel ein? Wir werden genauer hinsehen: Was hat es mit umgedrehten Landkarten auf sich? Welche Vorstellungen sind mit diesen Sichtweisen auf die Welt verbunden?

In den Ausstellungen finden sich viele Dinge, die von der Entstehung der Welt erzählen - oder auch von phantastischen Ereignissen jenseits der Wirklichkeit! Was würdest du gerne mal auf den Kopf stellen? An der Schattenbühne experimentieren wir mit Figuren, Gegenständen und unserem eigenen Schatten und gestalten spielerisch neue Bilder und Welten. Bitte bringt für die Pause ein kleines Vesper mit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung bis 1.8.: Tel. 0711.2022-579, fuehrung@lindenmuseum.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreitägiges Sommerferienprogramm ab 8 Jahren

Dienstag, 6.8., bis Donnerstag, 8.8., jeweils 10 bis 14 Uhr

Weiterer Termin: 29.8. - 31.8., jeweils 10 bis 14 Uhr