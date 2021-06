Die Welt vor den Dinosauriern:

In den letzten 20 Jahren wurden durch wissenschaftliche Grabungen (und die Mitwirkung engagierter Hobbypaläontologen) viele neue Saurierarten in heimischem Boden entdeckt.

Prof. Dr. Rainer Schoch, Kurator für fossile Amphibien und landlebende Reptilien, gibt einen Überblick über die reiche Saurierwelt der Keupersümpfe, die bei Vellberg in Nordwürttemberg ausgegraben wurde. Von nur 5 cm langen Zwergen über die älteste Urschildkröte Pappochelys bis hin zu 5 m langen Fisch- und Fleischfressern waren fast alle Reptilgruppen vertreten - ein „who is who“ der Trias. Darüber hinaus: Wie sahen die Nahrungsnetze aus? Wer lebte wo, wer fraß wen – und wo waren eigentlich die Pflanzenfresser? Viele neue Indizien helfen dabei, solche Fragen zu klären! Anmeldung bitte unter fuehrungen-loewentor@smns-bw.de, spätestens bis 16.30 h am Tag der Veranstaltung. Sie bekommen einen Link mit den Zugangsdaten für den digitalen Vortrag (Zoom) zugesandt. Der Vortrag ist kostenfrei. Dauer ca. 1 Stunde.