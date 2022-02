Die Werkstatt der Schmetterlinge

An einem grauen, verregneten Tag stehen sich zwei Straßenkünstler die Beine in den Bauch und im gemeinsamen Wunsch, mal was ganz anderes zu machen, versinken sie in einer Geschichte. Und zwar eine aus der Zeit, in der es viele Pflanzen und Tiere noch drauf warteten, erfunden zu werden. Dies war die Arbeit der Gestalter aller Dinge, die sich dabei allerdings unbedingt an die Regeln halten mussten. Das fällt Fedora, einer der jungen Gestalterinnen schwer: ihre Fantasie schlägt immer wieder Purzelbäume. Aus Angst verbannt die Urmutter sie in die Werkstatt der Insekten. Was soll man da schon gestalten? Lauter so Kleinkrams, den keiner wahrnimmt, Ungeziefer? Und wo bleibt hier die Schönheit? Fedora träumt von einem Wesen, das fliegt wie ein Vogel und schön wie eine Blüte ist und macht sich an dessen Gestaltung …