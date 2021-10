Die Wiese - Ein Paradies nebenan

Nirgendwo ist es so bunt, so vielfältig und so schön, wie in einer blühenden Sommerwiese, in der Vögel, Heuschrecken, Zikaden und andere Tiere zwischen Gräsern und farbenprächtig blühenden Kräutern leben. Der Film von Jan Haft dokumentiert in beeindruckenden Aufnahmen die Vielfalt und Faszination der Blumenwiese und eröffnet einen ganz neuen Blick auf das heimische Naturspektakel. Doch der Film veranschaulicht auch, warum dieser artenreiche Lebensraum, dessen Verschwinden voranschreitet, bedroht ist. Damit bietet der Film den passenden Einstieg in die anschließende Podiumsdiskussion rund ums Thema: Die Wiese als Lebens- und Wirtschaftsraum?

Kooperation mit dem Naturpark Frankenhöhe