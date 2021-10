Duo GrandiOs - Alt trifft Neu von Bach bis Bossa

Duo GrandiOs. Das sind Birgit und Samy Saemann, Cello & Bass. Gemeinsam zelebrieren sie in ihrem Programm „Alt trifft Neu“ die Gezeiten der Kunst von Klassik bis Jazz, von Bach über Eigenkompositionen bis hin zum Bossa. Die Instrumentierung hierfür ist durchaus ungewöhnlich: mit Cello, singender Säge, E-Bass und mehr interpretieren die beiden hoffnungslos musikverliebten Vollblutkünstler Musik, die ans Herz geht und den Zuhörer in eine andere Welt eintauchen lässt. Generationen und Genres verschmelzen ineinander, denn Musik vermag auszudrücken, was Worte niemals schaffen. So findet sich eine illustre Gesellschaft an Interpretationen und Klängen an der musikalischen Kaffeebar zusammen: ein Telemann-Kanon trifft auf den Jazz eines Django Reinhardt und ein Cello bezirpst den Mond mit einem Bossa. Auch Eigenkompositionen reihen sich nahtlos in das Set ein, leidenschaftlich und frech dargeboten. Tauchen Sie ein in den Sound des Duo GrandiOs und lassen Sie sich verführen.

Ermäßigter Eintritt für Schüler, Studenten, Azubis, Bufdis, FSJ/FÖJ-Leistende und Alg. II-Empfänger an der Abendkasse ab Veranstaltungsbeginn