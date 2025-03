Die wilden Schwestern der Biene Maja

Fällt das Wort Biene, kommen den meisten Menschen gleich Begriffe wie Honig, Bienenvolk, Imkerei oder auch Stachel in den Sinn. Doch unser Bild von der Biene schlechthin ist derart auf die Honigbiene, das Haustier der Imkerei, fixiert, dass wir diese für eine typische Biene oder gar die einzige Biene halten. Beides ist falsch, denn allein das Leben im Volk ist für Bienen untypisch. Die meisten der 604 (!) in Deutschland lebenden Bienenarten, unsere Wildbienen, leben solitär, d.h. die Bienenweibchen sind Königin und Arbeiterin in einem. Die Wildbienen sind die wichtigsten Bestäuberinsekten für Wildpflanzen und unser Obst. Sie leben ein faszinierendes, sehr unterschiedliches Leben. Darüber berichtet Diplom-Biologe Martin Klatt vom NABU Baden-Württemberg und erklärt, was wir für eine vitale Wildbienengemeinschaft tun können.

Begleitveranstaltung zur Ausstellung "Geh mal vor die Tür - die Welt der Insekten erleben" des NABU Ortsgruppe Marbach im Rathaus.