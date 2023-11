Die Winter-Zaubershow zum romantischen Adventsmarkt

Das spezielles Programm für die Weihnachtzeit: Maximus der Magier & der magische Winter!

Zauberer Maximus hat vor Kurzem außergewöhnlichen Besuch bekommen, den er nicht mehr so einfach los bekommt: Das Gespenst Hubi. Der freche Hubi hat sich einen Spaß daraus gemacht, sämtliche Zaubersachen von Maximus durcheinander zu bringen. Und dem Gespenst gefällt es so gut bei Maximus, dass es am liebsten für immer bleiben würde. So einen übermütigen Gesellen, der nur Flausen in seinem Gespensterkopf hat, kann Maximus in seinem Haushalt aber so kurz vor Weihnachten gar nicht gebrauchen. Leider ist es ihm noch nicht gelungen Hubi einzufangen, denn Hubi kann sich unsichtbar machen! Nun hofft Maximus, dass ihm vielleicht die Kinder helfen können, das lästige Gespenst zu überlisten und einzufangen.

Kinder ab vier Jahren dürfen gespannt sein, ob und wie all die lustigen Apparaturen und Zaubergeräte funktionieren. Spaß und Staunen sind garantiert bei den interaktiven Zaubergeschichten des Profi-Zauberers aus Neckargemünd.

Und vergesst Oma und Opa nicht Zuhause !!