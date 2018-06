Das diesjährige Figurentheater-Festival „die-wo-spielen“ - zum elften Mal organisiert von den Studierenden des Studiengangs Figurentheater der HMDK Stuttgart - steht unter dem Motto des Chaos, der Umkehrung und Unordnung.

Eine Unsinnsuche. Also: leert eure Gehirne, entsagt der Logik und dem Wunsch nach Verstehen. Lasst euch an die Hand nehmen, nein an den Fuß und erforscht mit uns was Figurentheater aktuell bedeutet.

Eingeladen sind Folkwang Universität der Künste - Studiengang Physical Theatre, Hochschule für Schauspielkust „Ernst Busch“ - Studiengang Zeitgenössische Puppenspielkunst, École Nationale Supérieure des Arts de la Marionette (ESNAM) Charleville-Mézières, Divadelní fakulta AMU (DAMU) Prag, The School of Visual Theatre Jerusalem, Fakulty of Fine Arts of Tehran University - IETA Theatre group.

Programminformationen unter facebook "die-wo-spielen 2018"

die-wo-spielen-festival@hmdk-stuttgart.de

sense.nonsense

sinn, sinn, wo bleibt das un?

wir suchen den unsinn,

wir spielen den unsinn.

wir spielen mit sinn und un.

mit uns und inn.

Eintritt frei