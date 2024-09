Die Wunderübung und Nein zum Geld!

von Daniel Glattauer. Eine Paartherapie der besonderen Art.

Wenn zwei sich zanken, dann sitzt der Dritte in der Mitte. So auch bei Valentin und Joana Dorek. Allgemeine Frustration, Betrügereien, gegenseitige Vorwürfe und ungelöste Konflikte haben ihre Ehe auf das Äußerste zermürbt – ein Paartherapeut soll nun Abhilfe schaffen. Doch sind die zwei Zankhälse überhaupt noch therapierbar? Mithilfe verschiedener Rollenspiele sollen Valentin und Joana wieder zueinander finden. Als der erschöpfte Berater in der Sitzungspause eine Nachricht auf seinem Handy erhält, scheinen ihn die Probleme seiner beiden Klienten jedoch mit einem Mal gar nicht mehr zu interessieren…

Daniel Glattauers Komödie wurde 2018 mit Devid Striesow in der Rolle des Valentin Dorek verfilmt. Das Publikum erwartet ein Abend voller lustvoller Streits und überraschender Wendungen.