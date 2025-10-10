Die Beziehung von Johanna (Charlotte Offermann) und Valentin (Daniel Scheffner) ist am Tiefpunkt angelangt, und die Versuche, die die Paartherapeutin (Claudia Dinter) anstellt.

Um die beiden Streithähne in den Griff zu kriegen, sind ganz und gar nicht erfolgreich. Johanna weiß immer schon vorher, was ihr Ehemann sagen will, und sorgt mit ihrem Redeschwall dafür, dass er oft gar nicht zu Wort kommt. Valentin straft sie dafür mit Gefühlskälte. Er nimmt jeden Missstand als gegeben hin und sieht keinen Grund für Veränderung. Doch nicht nur das Paar hat Probleme – auch die Therapeutin scheint in Schwierigkeiten zu stecken. In "Die Wunderübung", insziniert von Marten Kopf, erweist sich der Autor Daniel Glattauer als ein Meister darin, die feinen Zwischentöne im Dschungel unserer Gefühle darzustellen.