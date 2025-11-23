Die Wunderkugel

Milu findet eines Tages eine Wunderkugel. Sie erfüllt jedem, der sie in Händen hält einen Wunsch, aber nur einen einzigen!

Was soll Milu sich nur wünschen? Als die Kugel in die Hände der Erwachsenen gelangt, verändert sich das bisher beschauliche Leben im Dorf auf rasante Weise…

Jean und Sandrine erzählen dieses alte Märchen als poetisches Bildertheater, in dem die Kinder das zauberhafte Zusammenspiel von Bild und Musik entdecken. Sie beobachten die Künstlerin, wie sie Bilder in den Sand zeichnet. In den Bildern bewegt die Künstlerin ihre Schattenfiguren und macht so die Geschichte sichtbar.

Mit Piano und Celesta-Glockenspiel begleitet der Musiker dieses wundersame Erlebnis …