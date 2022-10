Die wundersame Teekannenwelt des R. Schmitt

Teekannen: eine kurioser als die andere. Ob Queen, Klavier, Traktor oder Bügeleisen, englische Keramikfirmen produzieren Teekannen in allen erdenklichen Formen.

Britischer Humor plus britische Teekultur, Herr Schmitt kann dem nicht widerstehen. In der Ausstellung im Stadtmuseum Crailsheim können wir einen Blick auf gut die Hälfte dieser an die 400 Stück umfassenden Teekannensammlung werfen. Gezeigt werden - nicht immer zum Gebrauch geeignete - Sammlerstücke zum Wundern und Schmunzeln. Bewundert und begehrt waren knapp 300 Jahre zuvor auch die Teekannen der Crailsheimer Fayencemanufaktur. Die kunstvoll bemalten Stücke bilden einen auffälligen Kontrast zu den „verrückten“ Teekannen und zeigen Teegeschichte. Ihren Anfang nimmt diese vor rund 5000 Jahren in China. Nach Europa kommt der Tee im 16. Jahrhundert. Im Lauf der Zeit entwickeln sich weltweit Vorlieben für unterschiedliche Teesorten und besondere Teekulturen. Begeben Sie sich mit der wundersamem Teekannenwelt auf ein exzentrisches Stück des Teeweges.