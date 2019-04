„Irgendetwas kannst auch du wirklich gut…“ Das Kinder-musical „Die Wundertüte“ von Hans-Peter Bader und Hans-Peter Rupp macht allen Menschen Mut, die eigenen Talente zu entdecken. Die Musik- und Jugendkunstschule der Stadt Nürtingen präsentiert vier Aufführungen in der Nürtinger Kreuzkirche: Premiere ist am Freitag, 3. Mai um 16 Uhr. Weitere Auftritte folgen am Samstag, 4. Mai um 15 Uhr und um 18 Uhr, sowie am Sonntag, 5. Mai um 15 Uhr.