Die Zahnfee kommt in die Stadtbücherei

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Altes Rathaus Künzelsau Hauptstraße 41, 74653 Künzelsau

Die Veranstaltung lädt Familien dazu ein, spielerisch und informativ mehr über Zahngesundheit zu erfahren. Eltern und Kinder können gemeinsam aktionsreiche Stationen zum Bespielen erkunden.

Interessierte erhalten zahlreiche Informationen zu Zahnpflegeprodukten und können eine Ausstellung zum Thema Zucker besichtigen. Für Kinder werden Geschichten, wie z.B. von der Zahnfee vorgelesen.

Anmeldung erforderlich:

Telefon: 07940 9811611

E-Mail: stadtbuecherei@kuenzelsau.de

Beginn: 9 Uhr

Dauer: 3 Stunden

Beginn der Vorlesezeit: 10 Uhr und 10:45 Uhr

Info

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Altes Rathaus Künzelsau Hauptstraße 41, 74653 Künzelsau
Kinder & Familie
07940 9811611
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