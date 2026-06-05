Die Zauberflöte - Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

Oper von Wolfgang Amadeus Mozart. Mozarts Meisterwerk „Die Zauberflöte“ ist eine der berühmtesten, meist gespielten und meist besuchten Opern der Musikgeschichte. Sie ist klassische Oper und Singspiel zugleich.

Mozarts letztes Bühnenwerk ist bekannt wie kaum eine andere Oper. Seit mehr als zwei Jahrhunderten bezaubert dieses

musikalische Märchen mit seiner Vielgestaltigkeit. So bunt und schillernd wie Mozarts wunderbare Musik ist auch die fesselnde Handlung dieser Oper. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Machtkampf zwischen der Königin der Nacht und Sarastro, dem Hohepriester des Sonnenreiches. Am Ende jedoch siegt die alles überwindende Kraft der Liebe und die Macht des Guten. Mozarts beliebteste Oper als Abenteuer zwischen tiefster Menschlichkeit und himmlischer Musik. Szenisches Singspiel als Open-Air Konzert!

Produktion: Opera Classica Europa, Michael Vaccaro

Dirigent: Hans Friedrich Härle

Orchester Opera Classica Europa, Internationale Gesangssolisten.