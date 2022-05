Die Zauberflöte - Sternstunde einer Souffleuse

Lange hat sie auf diesen Abend hingearbeitet. Jetzt ist er gekommen!

Die scheinbar schüchterne Souffleuse tritt nach dem gewaltsamen Tod der Frau Salieri - Leiterin des imaginären Theaters - endlich aus dem Schatten der Kulisse ins Rampenlicht und präsentiert ihre eigene Version der Zauberflöte: verspielt, dramatisch und unwiderstehlich menschlich.

Bei dieser Inszenierung tritt plötzlich der Hintergrund - also die Souffleuse mit all ihren Hilfestellungen und Kommentaren - in den Vordergrund. Das ist ein Spaß, der nur im Puppentheater gelingt.

Und so kommt es auch, dass die Puppenspielerin Christine Weidringer immer hart an der Grenze ihrer Möglichkeiten vor und hinter der Bühne agiert. Für den Zuschauer ist es ein faszinierender Abend voller Emotionen, überraschender Wendungen und natürlich Mozarts grandioser Musik.

Man wird entführt in eine andere Welt, eine andere Realität! Abendkasse oder Vorverkauf (vom 18.05.2022 bis 02.06.2022) beim i-Punkt Leonberg.

Bitte beachten Sie, dass keine Reservierung und nur Barzahlung möglich ist.