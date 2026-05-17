Die Zauberflöte - The Opera but not the Opera

Das Wandertheater Kratky-Baschik ist pleite. Also muss dringend ein Hit her.

Dazu ist ihnen jedes Mittel recht und nichts heilig. So nimmt sich die fahrende Truppe Mozarts beliebte Oper »Die Zauberflöte« vor. Die Songs werden kurzerhand neu arrangiert, Mozarts Motive verwandeln sich in Songs der unterschiedlichsten Stilrichtungen - und das umgedichtete Libretto teilt sich ein siebenköpfiges Ensemble in Mehrfachbesetzung. Mit großer Spielfreude und ironischer Distanz greifen sie beherzt nach der berühmten Vorlage und bringen sie in eine zeitgemäße Form, bei der Mozart im Grabe mitgrooven wird ...

»Die Zauberflöte« von Wolfgang Amadeus Mozart ist eine der berühmtesten und meistgespielten Opern der Welt. 1791 fand in Wien ihre Uraufführung statt. Sie war schon damals ein Reißer für die Vorstadtmassen, ein Singspiel, das sich aus der Tradition des Zaubertheaters speiste und mit populärer Musik aufwartete. Wie sähe das Werk wohl heute aus? Nils Strunk und Lukas Schrenk haben ihre Version in die Welt des Varietés verlegt und musikalisch mit Stilmitteln der Popkultur ausgestattet. Ein Spektakel für die ganze Familie.