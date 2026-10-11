Die Zauberflöte

Prinz Tamino verliebt sich in das Bild von Pamina, der Tochter der Königin der Nacht. Drei Botinnen dieser Königin bringen ihm eine Zauberflöte, und gemeinsam mit Papageno macht Tamino sich auf, Pamina aus der Burg Sarastros zu befreien.

So beginnt die märchenhafte "Zauberflöte", eine Oper von Wolfgang Amadeus Mozart. Wir hören sie gemeinsam und schauen sie im Bilderbuch an. Mit Orff'schen Instrumenten setzten wir unsere Eindrücke in Klänge und Rhythmus um. Außerdem malen und spielen wir die Geschichte nach.

Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, Farbstifte, Vesper, Getränk.