„Die Zauberflöte – Bravo, bravo Papageno“ heißt die kindgerechte Bearbeitung der Oper von Wolfgang Amadeus Mozart, die für Kinder ab 5 Jahren geeignet ist.

In faszinierender Weise wird der komplizierte Opernstoff für die Kleinsten verkürzt, vereinfacht und zu einem Fantasie-Märchen in einer bunten Zauberwelt umgearbeitet. Mit farbenfrohen Kostümen und einer aufwändigen Bühnenausstattung, Lichtdesign und Pyrotechnik. „Echte“ Opernsänger laden das jüngste Publikum ein zu einem lustigen Ausflug in die klassische Musik. Ein Konzertpianist begleitet sie dazu am Flügel. Selbstverständlich live… und dazu gibt’s Popmusik und fetzige Tänze.

Das Ensemble der Kleinen Oper Bad Homburg ist sich sicher, dass ihr „Papageno“ den jungen Leuten ebenso viel Spaß bereitet wie „Die Zauberflöte“ den Erwachsenen. Schließlich ist „Die Zauberflöte“ die beliebteste und meistgespielte Oper auf der ganzen Welt. Die Kinder werden mit Spaß und Freude an die Klassik herangeführt.

Die Story, die erzählt wird, ist ganz einfach: Der greise König Tyros ordnet sein Reich. Die Herrschaft im Sonnenland und die Erziehung seiner einzigen Tochter, der Prinzessin Pamina, übergibt er seinem Lieblingsbruder Sarastro Alle Reichtümer und die Zauberflöte vermacht der König seiner Frau, der Königin der Nacht, und seiner Tochter Pamina. Die Zauberflöte ist aus dem Holz einer 1000-jährigen Eiche geschnitzt und vermag Böses in Gutes zu verwandeln. Die Königin jedoch ist mit dieser Teilung unzufrieden und sinnt auf Rache.

Liebenswert wird dieses spannende Abenteuermärchen durch die Gestalt des Vogelfängers Papageno. Er ist ein munterer Bursche, der tollpatschig durch das turbulente Geschehen tappt und dem Prinzen Tamino als Diener zur Seite steht. Gemeinsam sollen die beiden die schöne Prinzessin Pamina zurückgewinnen. Dabei erleben sie so manches Abenteuer. Natürlich gibt’s zum Schluss ein Happy End.