Manege frei! Hier kommt die Zauberflöte!

Moment, was?! Manege? Ist das nicht eine Oper?

Ja und Nein! Mit allem Respekt vor Mozart und Schikaneder haben Lukas Schrenk und Nils Strunk die über 200 Jahre alten Hits in unterschiedlichste Stilrichrichtungen verpackt. Plötzlich kling die "Zauberflöte" nach Falco, Queen, den Beatles oder Adele. Die Geschichte ist die gleiche, naja fast, und hat nichts von ihrer thematischen Vielfalt eingebüßt. Im Gegenteil. Denn Liebe, Freundschaft und der Geruch von Popcorn in der Nase gehören auch heute zu den schönsten Dingen des Lebens!

Leonard Dick und Andrej Agranovski reinszenieren den Erfolg des Burgtheaters im eigenen Stil und neuem Bühnenbild von Alex Gahr. Hier wird der Zauber im Titel großgeschrieben und mit Stefan Siebert, neuem Ensemblemitglied und ausgebildeten Zauberer, haben sie den Richtigen dafür im Team. Mit viel Gefühl und Humor legen sie Wert auf den richtigen Rhythmus, nicht nur in der Musik. Eine Inszenierung des Rheinischen Landestheaters Neuss.

In einer Fassung von Nils Strunk und Lukas Schrenk. Nach Wolfgang Amadeus Mozart und Emanuel Schikaneder.