Die Zauberflote - Das Sommer Open Air

Die renommierte Festspieloper Prag mit deutschsprachigen Solisten präsentiert den schon zu Wolfgang Amadeus' Zeiten überwältigenden Publikumserfolg „Die Zauberflöte“: in einer einzigartigen Aufführung unter freiem Himmel.

Viele Menschen kennen die berühmten Arien „Der Vogelfänger bin ich ja“, „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ oder „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“, ohne die Oper „Die Zauberflöte“ selbst zu kennen. Die Open-Air-Aufführung der Festspieloper Prag bietet jetzt die einzigartige Gelegenheit, die bei all ihren vielschichtigen, dramatischen und romantischen Beziehungsebenen dennoch inhaltlich leicht verständliche und zugängliche Oper in ihrer Gesamtheit zu erleben. Die über 80 Mitwirkenden der Festspieloper Prag, seit Jahren gern gesehener Gast auf vielen europäischen Bühnen, entführen das Publikum in eine zauberhafte Welt aus Märchen und Volkstheater, aus großer Oper und kleinem Singspiel, aus Hass und Liebe, aus Nacht und Licht. „Die Zauberflöte“ vereint eine Vielzahl brillanter, höchst unterschiedlicher Musikstile: Volkstümliche Lieder der Verliebten Papageno und Papagena wechseln sich ab mit der Koloratur-Dramatik der Königin der Nacht, mit gefühlvollen Duetten des Liebespaares Tamino und Pamina sowie mit großartigen Chorälen und mystischen Priesterchören.

Eine Opern-Aufführung unter freiem Himmel bedeutet, dass sich Sänger, Orchester, Regie und Technik bei jeder Spielstätte neu auf die atmosphärischen und akustischen Gegebenheiten einstellen müssen. Das auf vielen europäischen Bühnen bekannte Ensemble der Festspieloper Prag hat sich auch dieses Mal, unter deutscher Regie von Esther Puzak, bekannte Sänger und Musiker sowie den Dirigenten Martin Peschíkzu einer Produktion von höchstem künstlerischem Niveauvereint. Mit herausragenden deutschen Gastsolisten, mit einem hochkarätigen Orchester, mit einer fantasievollenInszenierung und mit farbenprächtigen Kostümen verspricht die Festspieloper Prag einen unvergesslichen Abend „openair“, unter freiem Himmel, mit der beliebtesten Oper von Wolfgang Amadeus Mozart.